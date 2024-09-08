Журналистка Ирина Гриб обратила внимание на критическое состояние отделения гнойной хирургии Еврейской больницы в Одессе, где лечатся герои войны.

Недавние замечания военного медика Петра Конопли по проблемам питания в Одесской психбольнице привели к положительным изменениям. "Даже Олежа, известный своей любовью к российской икре, посетил больницу, чтобы проверить ситуацию на месте, что подчеркивает важность улучшения условий", - пишет журналистка Ирина Гриб на своем телеграмм-канале.

В то же время Ирина Гриб обращает внимание на отделение гнойной хирургии Еврейской больницы в Одессе. Хотя медицинский персонал здесь работает на высоком уровне, отделения в народе называют бомжатник из-за большого количества маргинальных пациентов. В условиях полномасштабной войны здесь лечатся многие герои, что делает ситуацию еще более критической.

Недавно опубликованное видео частично отражает реальное положение вещей, но даже этого достаточно, чтобы понять масштабы проблем. В городском управлении здравоохранения подтвердили, что в октябре 2024 г. планируется ремонт отделения гнойной хирургии.

"Однако ходят слухи, что Григорьев давно хочет ликвидировать это отделение, что вызывает беспокойство среди местных жителей и медицинских работников", – отмечает журналистка.

Ранее Politeka писала о том, что боевой медик Петр Конопля показал бесчеловечные условия в больнице, где лечат военных.

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