В ДТЭК сообщили, что мошенники создали сайт, похожий на их официальный сервис, и пытаются имитировать домен. Киберпреступники могут использовать этот фальшивый ресурс для кражи персональных данных и последующего завладения средствами жертв. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"Обнаружен фейковый домен. Киберпреступники могут использовать его для похищения персональных данных или заражения вирусами ваших девайсов", – заявили в ДТЭК.

ДТЭК Киевские электросети уже приняли все необходимые меры для решения проблемы, но просят граждан быть внимательными. При переходе по фейковой ссылке вы рискуете предоставить злоумышленникам доступ к своей конфиденциальной информации.

Чтобы избежать ловушек кибермошенников, следуйте следующим советам:

Проверяйте адрес отправителя. Убедитесь, что домен является официальным ДТЭК Киевские Электросети. В поддельных письмах адрес может отличаться даже на один символ. Не загружайте вложения и не переходите по неизвестным ссылкам. Не открывайте файлы от неизвестных отправителей в письмах, мессенджерах или СМС. Проверяйте подпись и реквизиты отправителя. Его ФИО, должность и контактные данные должны быть полными и соответствовать деловой практике. Проверяйте данные получателя и соответствие имени адресата тексту письма.

Это не единственная мошенническая схема. Ранее стало известно, что украинцы начали получать электронные письма от неизвестных кибермошенников, выдающих себя за представителей Государственной налоговой службы (ГНС). В таких сообщениях мошенники предлагают загрузить и открыть файлы, которые могут заразить компьютеры вирусами.

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