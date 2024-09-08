На кадрах, распространяющих в сети, видно, как мужчина в военной форме нападает на гражданского.

Харьковский территориальный центр комплектования (ТЦК) прокомментировал резонансный случай избиения мужчины, привлекшего внимание омбудсмана Дмитрия Лубинца. Распространяемое в сети видео зафиксировало, как лицо в военной форме агрессивно нападает на гражданского.

В ведомстве отметили, что сотрудника спровоцировали, но это не оправдывает его агрессивных действий. Харьковский и Салтыковский ТЦК решительно осуждают поведение военнослужащего и отстраняют его от выполнения обязанностей в период расследования.

Ведомство также сообщило, что после огласки инцидента в сети было установлено, что конфликт произошел между военнослужащими и двумя гражданскими лицами.

"Граждане, в нарушение требований действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего", — говорится в сообщении.

Для урегулирования конфликта и проведения административного задержания сотрудники ТЦК вызвали полицию. После этого гражданина доставили в ведомство для проверки личных данных, где оказалось, что один из мужчин военнообязан и получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Несмотря на это, командование ТЦК решительно осуждает поведение отреагировавшего на провокацию военнослужащего.

Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не вовлекается в работу групп оповещения военнообязанных.

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