Харьковский территориальный центр комплектования (ТЦК) прокомментировал резонансный случай избиения мужчины, привлекшего внимание омбудсмана Дмитрия Лубинца. Распространяемое в сети видео зафиксировало, как лицо в военной форме агрессивно нападает на гражданского.
В ведомстве отметили, что сотрудника спровоцировали, но это не оправдывает его агрессивных действий. Харьковский и Салтыковский ТЦК решительно осуждают поведение военнослужащего и отстраняют его от выполнения обязанностей в период расследования.
Ведомство также сообщило, что после огласки инцидента в сети было установлено, что конфликт произошел между военнослужащими и двумя гражданскими лицами.
"Граждане, в нарушение требований действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего", — говорится в сообщении.
Для урегулирования конфликта и проведения административного задержания сотрудники ТЦК вызвали полицию. После этого гражданина доставили в ведомство для проверки личных данных, где оказалось, что один из мужчин военнообязан и получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.
Несмотря на это, командование ТЦК решительно осуждает поведение отреагировавшего на провокацию военнослужащего.
Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не вовлекается в работу групп оповещения военнообязанных.
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