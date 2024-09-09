Следствие установило, что он применял физическую силу в отношении девяти курсантов, нанося удары по голове и другим частям тела.

Бывший начальник курса Академии сухопутных войск имени гетмана Петр Сагайдачный во Львове обвиняется в физическом насилии и унижении курсантов. Об этом сообщили в ДБР.

По информации ведомства, офицер на протяжении почти двух лет жестоко избивал и унижал курсантов, пытаясь навязать им дисциплину и порядок. Инциденты имели место как на территории академии во Львове, так и в казармах одного из сел области.

Офицер настолько запугал курсантов, что они молча переносили все издевательства и не решались рассказывать о них ни родителям, ни психологам. Следствие установило, что он применял физическую силу в отношении девяти курсантов, нанося удары по голове и другим частям тела.

Кроме ударов руками он использовал пример оружия и ремень. Недовольство офицера могли вызвать даже незначительные нарушения, такие как халатные вещи, ошибки в журнале, медленное заполнение документов или выдача оружия. Один из курсантов был вынужден есть папиросы перед всем курсом в качестве наказания за опоздание на построение из-за курения.

О жестоких методах воспитания стало известно только в марте этого года, когда один из курсантов, свидетель злоупотреблений, обратился в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было открыто уголовное производство.

Суд избрал для офицера меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ответчик уплатил залог в размере 908,4 тысячи гривен.

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