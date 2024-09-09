В Одессе произошла толкотня между женщиной и ТЦК - в ведомстве уже прокомментировали скандальный инцидент.

Представитель ТЦК в Одессе толкнул женщину на землю. Местные СМИ сообщают, что она пыталась спасти своего мужа вроде бы от мобилизации. Представители ТЦК на своей странице в соцсети раскрыли подробности этого скандального инцидента.

У здания сборного пункта Одессы произошел конфликт между женщиной и работниками ТЦК. На видео, которое облетело сеть, видна потасовка между женщиной и работниками ТЦК. В какой-то момент женщину толкнули на землю. В драку вмешалась полиция. Кто начал конфликт и почему он произошел на видео не зафиксирован.

В Одесском областном ТЦК отметили, что женщина сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания.военнослужащих роты охраны ТЦК

Военнослужащие ТЦК и СП вызвали полицейский наряд. По приезду полиции женщина начала вести себя еще более агрессивно, совершив нападение на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство.

"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах", - добавили в ТЦК.

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