Маринованный лук – это простая закуска, которая дополнит любое блюдо, а по этому рецепту от победительницы шоу "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной она получается невероятно вкусной.

У себя в Instagram победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась простым рецептом маринованного лука, с которым все соленые блюда будут вкуснее.

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует добавлять такой маринованный лучок в салаты, к картофелю, мясу, сэндвичам, бургерам или подавать в качестве гарнира.

Для маринования победительница "Мастер Шеф" советует брать синий лук. Для маринада примерно на 400 г лука нам понадобятся следующие ингредиенты:

сахар – 100 г

соль – 50 г

уксус – 150 г

вода (если лук острый, то кипяток, а если неострый, то просто теплая вода) – 300 г

душистый перец - 4 горошины

черный перец - 4 горошины

гвоздика – 4 бутона

Лук нарезаем тоненькими кольцами-слайсами и складываем в банку.

Для маринада в горячую воду добавляем сахар, соль, уксус, перцы горошком и гвоздику, перемешиваем до растворения соли и сахара. Заливаем лук маринадом и даем ему немного времени промариноваться.

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что такой маринованный лук вкусно есть уже через 20 минут, а можно сделать сразу большую порцию и хранить в холодильнике, чтобы потом добавлять в любые блюда.

"Такой лук делала моя мама в детстве, и я думала, что все о нем знают, но когда я добавляла этот лук в блюда, то они всегда вызывали фурор", - рассказала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

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