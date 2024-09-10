Пенсионная реформа также направлена ​​на устранение проблемы устаревания пенсий, что существует в Украине.

Пенсионная реформа будет рассмотрена депутатами Верховной Рады до конца 2024 года. Внедрение накопительного уровня имеет целью обеспечить замещение 60% заработка в будущем.

Об этом в интервью СМИ рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Пенсионная реформа также направлена ​​на устранение проблемы устаревания пенсий. Украинцам будут начислять баллы, учитывающие стаж и размер заработной платы.

"Мы производим финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в имеющейся солидарной системе, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка", — сообщила Жолнович.

Она также отметила, что новая пенсионная система не будет дополнительно тяготить работодателей и будет полностью цифровизирована.

"В ней будут два компонента: время, которое ты работал, и взносы, которые ты платил. Все это будет трансформироваться в баллы. И каждый будет видеть в своем пенсионном кабинете, сколько баллов у него есть. Каждый год баллы будут трансформироваться в процент от средней зарплаты в Украине", - объяснила Жолнович.

Напомним, проблемы с пенсиями для старших возрастов действительно существуют. Пенсии быстро теряют свою актуальность. Большинство украинцев получают пенсию по единой формуле: среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, 1% и соотношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец с 35 лет стажа получает пенсию в размере 4745 грн.

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