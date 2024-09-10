Пенсионер, проживающий на временно оккупированной территории Луганской области, столкнулся с проблемой: "ПриватБанк" заблокировал его пенсионную карточку. Финучреждение посоветовало ему приехать на территорию, подконтрольную Украине, для решения вопроса.

Об этом сообщает портал "Мінфін".

Пенсионер из Луганской области обнаружил, что его пенсионный счет в "ПриватБанке" вместе с деньгами был заблокирован без объяснений со стороны банка. Кроме того, он потерял доступ к приложению "Приват24".

Он также общался в боте с оператором "ПриватБанка", ему оператор заявил, что мужчине будет направлено письмо по месту регистрации.

"Это совсем какое-то издевательство, потому что согласно данным в банке я зарегистрирован в Луганской области и в настоящее время здесь и живу. Интересно, как мне это письмо сюда будет доставлено. Оператор "ПриватБанка" ответил, что банком принято решение о расторжении договора и закрытии текущих счетов и что нужно обратиться в "ПриватБанк" с заявлением на перевод средств на счет открытый в другом банке. У меня нет возможности выехать на подконтрольную территорию Украины, чтобы написать заявление о переводе денег в отделении "ПриватБанка". Как вернуть мои пенсионные деньги? – жалуется пенсионер.

Мужчине в "ПриватБанке" посоветовали обратиться к консультантам через личные сообщения на портале, чтобы получить подробные разъяснения по заблокированному счету.

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