Сотрудника Национального банка Украины подозревают в продаже более 16 гектаров земли в Киевской области, что повлекло ущерб для государственного бюджета на сумму почти 6 миллионов гривен. В настоящее время чиновнику грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Киеве.

Согласно сообщениям, должностному лицу было поручено контролировать и проверять стоимость движимого и недвижимого имущества, которое подается для согласования коллегиальным органам НБУ перед продажей.

В 2022 году, при продаже двух земельных участков в Киевской области площадью 6,8 и 9,5 гектара, чиновник не осуществил надлежащий контроль и не проверил их реальную рыночную стоимость. В результате этого земельные участки были проданы на электронном аукционе с большим ущербом для госбюджета, который составил около 6 миллионов гривен, согласно выводам проведенной судебно-экономической экспертизы, как сообщила Нацполиция.

Преступление было разоблачено следователями полиции Киева на основе материалов служебного расследования службы безопасности НБУ.

Сотруднику Национального банка Украины предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов, охраняемых законом (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и большой штраф.

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