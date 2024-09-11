Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на потерю заработной платы, исчезнувшей с его карты. Деньги были списаны банкоматом, но не выданы. Об этом сообщается на портале " Минфин ".

Клиент "ПриватБанка" в своем обращении в банк сообщил об отрицательном опыте использования услуг "ПриватБанка". Он отметил, что вынужден пользоваться услугами этого государственного банка из-за требований работодателя, ведь зарплата поступает только на карты "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" объяснил, что сразу снимает деньги с карты и переводит их на другую, но сталкивается с трудностями из-за минимального взаимодействия с банком.

Он рассказал, что пытался снять заработную плату, но при отключении электроэнергии "ПриватБанк" списал деньги со счета, однако не выдал их. Когда клиент попытался решить эту проблему, он столкнулся с отсутствием оперативной поддержки со стороны банка.

"Написал в онлайн-чат — сначала думал, что там тоже соответствуют боты, но это был живой человек (аллилуйя), сказала, что моя заявка принята на рассмотрение и этот процесс может длиться до 14 дней. Это все, что вам нужно знать об оперативности решения проблем в этом банке. Искренне не понимаю людей, работающих в этой конторе, а также не понимаю тех, кто пользуется услугами этого банка добровольно", - сообщил возмущенный клиент.

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