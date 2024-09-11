В Украине официально вводят новую профессию – деминер. Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт для этой специальности, отвечающий международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards). Уже сейчас доступны высокооплачиваемые вакансии для деминеров-саперов как в военном, так и в гражданском секторе.

О появлении новой профессии сообщили в Минэкономики .

В Украине официально утверждена новая профессия - "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)".

До этого времени операторы вынуждены были самостоятельно обучать специалистов гуманитарному разминированию по собственным программам. Наличие профессионального стандарта устанавливает единые правила для всех и значительно расширяет возможности обучения деминеров. После утверждения стандарта планируется ряд мер по легализации новой профессии.

Также будет разработан образовательный стандарт на основе профессионального стандарта, который позволит выпускать дипломированных деминеров после аккредитации Министерства образования и науки.

Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки специалистов. В частности:

Базовый уровень позволяет привлекать специалиста к нетехническому обследованию.

Следующий уровень позволяет проводить техническое обследование.

Далее – разминирование территорий, зданий и т.д.

Сегодня на рынке есть множество вакансий для деминеров, не только в военной сфере. Вакансии хорошо оплачиваются и некоторые компании, по данным большого кадрового портала, предлагают зарплату от 30 000 до 60 000 гривен.

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