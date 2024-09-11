Учитывая опасный характер такого явления, авторы законопроекта предлагают штрафовать нарушителей на 8500 гривен в первый раз и на 17000 гривен в случае повторного нарушения.

Украинских водителей может ожидать новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривают законопроект №9642, который предусматривает суровое наказание для автомобилистов за дрифт в населенных пунктах.

Законодатели обратили внимание на рост случаев дрифта на стоянках, площадях и проезжих частях в Украине, когда "стритрейсеры" демонстрируют возможности своих автомобилей. Такое поведение нарушает общественный порядок и чревато безопасностью дорожного движения, ведь водитель может потерять контроль над машиной, что может привести к травмированию пешеходов или аварий с другими транспортными средствами.

Учитывая опасность таких действий, авторы законопроекта предлагают штрафовать нарушителей на 8500 гривен за первое нарушение и на 17000 гривен за повторное. Ожидается, что документ будет принят за основу в ближайшее время.

Напомним, в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта.

Сумма штрафа за безбилетный проезд в Украине зависит от типа транспорта и стоимости проезда:

В поездах пригородного, местного или дальнего сообщения штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда.

В городском транспорте – 20-кратный размер стоимости проезда.

В автобусах пригородного или внутреннего районного сообщения – 10-кратный размер стоимости проезда.

В автобусах междугороднего и международного сообщения, а также в междугородном электротранспорте – 10-кратный размер стоимости проезда.

На судах морского и внутреннего водного транспорта – 5-кратный размер стоимости проезда.

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