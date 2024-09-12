При нарушении комендантского часа ответственность могут применять не только полицейские, но и нацгвардейцы.

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час. Это предусматривает запрет на пребывание на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Юрист Владимир Романчук сообщил, какие штрафы угрожают украинцам за нарушение комендантского часа.

Согласно информации юриста, в Украине за нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в пределах от 170 до 510 гривен.

Кроме того, к нарушителям могут быть применены исправительные работы или административный арест на 15 дней. Штрафы могут выписывать не только полицейские, но другие представители комендантского патруля.

Юрист также отметил, что при нарушении комендантского часа ответственность могут применять не только полицейские, но и нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона, а также другие правоохранители или представители ВСУ, задействованные в охране общественного порядка.

Комендантский патруль имеет право:

Задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции

Проверять документы

Устанавливать причины нахождения нарушителя на улице

Осматривать вещи или транспортные средства

Применять физическую силу, оружие и спецсредства, если это необходимо.

Недавно Верховная Рада рассматривала законопроект о повышенных штрафах за нарушение комендантского часа. Нарушение комендантского часа должно наказываться штрафом в размере от 8 500 до 17 000 гривен. Но депутаты так и не приняли законопроект №10195 во втором чтении.

Источник: Факты ICTV.

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