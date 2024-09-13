Общественная организация приглашает украинцев получить денежную помощь и теплые наборы на зиму. В частности, общественная организация Fights for Rights объявила о предоставлении новой денежной помощи и теплых гуманитарных наборов для людей с инвалидностью в двух областях.

Общественная организация Fights for Rights предоставляет людям с инвалидностью из Донецкой и Харьковской областей денежную помощь в размере 3700 гривен, а также теплые гуманитарные наборы. В состав наборов входят термос, фонарик, носки, полотенца, постельное белье и другие полезные принадлежности. Кроме того, организация обеспечивает инвалидные коляски и другие вспомогательные средства.

Для регистрации на получение денежных выплат и другой помощи нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке. Вместе с анкетой нужно будет скачать: копию справки ВПЛ и справку МСЭК. В случае одобрения заявки представители организации сами свяжутся с вами.

Напомним, что жителям девяти областей Украины доступна новая денежная помощь от УВБК ООН.

На денежную помощь в размере 21 тысячи гривен могут претендовать жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей, которые:

проживают в 10-километровой зоне от государственной границы с Россией или линии столкновения (на момент подачи заявления);

проживают на территориях активных боевых действий согласно спискам Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий;

проживают на территориях возможных боевых действий согласно спискам Минреинтеграции.

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