Согласно последним изменениям в законодательстве Украины, украинцы могут получить значительные штрафы даже за нарушения.

В Украине полиция ежегодно выявляет многочисленные случаи, когда водители садятся за руль, несмотря на то, что суд лишил их водительских прав. Такое правонарушение предусматривает значительный штраф и может привести к серьезным дополнительным санкциям. Украинцам рассказали, за какое нарушение могут быть оштрафованы на 40 800 гривен.

В Украине ответственность за управление транспортным средством без водительского удостоверения регулируется статьей 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание применяется в случаях, когда водитель управляет автомобилем без необходимых документов (водительских прав, техпаспорта или страховки) или не предоставляет их правоохранителям. Также это касается водителей, временно ограниченных в праве управления, лишенных водительских прав или повторно нарушивших правила в течение года.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения или других необходимых документов водитель получает штраф в размере 425 грн. Если же у водителя вообще нет водительского удостоверения, штраф составляет 3 400 грн.

Если водитель, лишенный судом водительского удостоверения, снова садится за руль, штраф составляет 20 400 грн. За повторное правонарушение в течение года штраф растет до 40 800 грн., а также предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от 5 до 7 лет. Дополнительно могут быть наложены санкции в виде изъятия автомобиля в зависимости от тяжести правонарушения.

Источник: goloskarpat.info

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