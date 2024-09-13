На дорогах часто можно встретить ситуации, когда пешеходы, не осознавая потенциальных рисков, подвергают себя опасности. Многие считают, что закон всегда их защищает, но это не совсем так.

Безответственное поведение на дороге может иметь серьезные последствия. Известно, что пешеходам грозят определенные штрафы за нарушение ПДД. Статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает штрафы для пешеходов за нарушение.

Правила дорожного движения четко регламентируют поведение пешеходов на дороге. Вот основные правила, которые следует знать:

Переход дороги только в разрешенных местах : Используйте пешеходные переходы, подземные и надземные переходы, перекрестки тротуаров или обочины – это безопасные места для перехода дороги.

Убедитесь в отсутствии опасности : Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. Не следует внезапно выходить на дорогу, даже если светофор отображает зеленый сигнал.

Соблюдать правила на нерегулируемых переходах : На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество, однако водители обязаны снижать скорость или останавливаться, чтобы пропустить пешеходов.

Статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает ответственность для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. В частности, штрафуются пешеходы, которые игнорируют сигналы регулирования, переходят дорогу в неположенных местах или перед приближающимся транспортом. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если пешеход находится в состоянии опьянения, штраф увеличивается до 680 гривен.

В случае, если нарушение пешехода повлекло за собой аварийную ситуацию, возможен штраф в размере 850 гривен или назначение общественных работ продолжительностью от 20 до 40 часов. Такое решение принимает суд, а не полицейский.

Кроме того, нарушитель обязан уплатить судебный сбор, который в 2024 году составляет 605,60 грн.

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