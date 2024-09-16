Этой зимой отключения электричества в Украине почти неизбежны. Даже если российские войска не будут осуществлять новые масштабные атаки, холодная погода все равно может заставить ввести ограничения.

Такое мнение высказал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает "Европейская правда". По его словам, в отсутствие новых масштабных обстрелов ситуация с электроснабжением может быть стабильной в сентябре и октябре, но зимой все изменится.

"Я бы ориентировался на декабрь. В ноябре начинается отопительный сезон, но тогда может не быть морозов. Однако именно холодная погода станет тем фактором, который потребует введения ограничений на электропотребление", - отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что единственный вариант избежать отключений – это теплая зима с температурой от +5 до +15 градусов и отсутствием новых обстрелов. Однако такой сценарий выглядит только теоретическим.

"В холодные периоды, даже если все планы по возобновлению генерации будут выполнены, отключения все равно будут происходить", - добавил эксочельщик "Укрэнерго".

Недавно Центр противодействия дезинформации предусмотрел, что зимой этого года электричество может быть доступно в лучшем случае 12 часов в сутки, а при худшем сценарии — всего 4 часа. Кудрицкий не прокомментировал этот прогноз, но выразил надежду на более положительный сценарий.

"Мне больше импонирует прогноз министра Галущенко, который считает, что без масштабных обстрелов отключений вообще не будет. Я тоже надеюсь на зиму без отключений", - подчеркнул Кудрицкий.

При этом он считает, что в отдельные периоды зимы отключений все же можно избежать.

"Мой прогноз средний. В теплые периоды, когда температура будет выше 0, мы можем обойтись без отключений, если не будет проблем с объектами генерации. Но если наступит сильный холод со средней температурой, например -10 градусов, покрыть дефицит будет тяжело, - подытожил Кудрицкий.