В Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о повышении налогов, о чем сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Международный валютный фонд призвал Украину наращивать налоги с 2025 года. Между тем, законопроект о значительном повышении налогов в Украине готовят к повторному рассмотрению на первом чтении. Одной из основных проблем стал вопрос налогообложения доходов банков: депутаты предлагают ввести повышенную налоговую ставку, в то время как Министерство финансов и Национальный банк выступают категорически против этого шага.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"За банками будет непростая ситуация. Выступили против Нацбанка и Минфина (со ссылкой на МВФ), но в очень категоричной форме выступили за налог депутаты (преимущественно с коалиции). Поэтому пока вероятность, что его учтут в доработанной версии, очень велика", – отметил депутат.

Если в законопроект добавят пункт о налогообложении банков, то при принятии этот шаг может увеличить поступления в государственный бюджет в 2024 году с 30 млрд грн до 57 млрд грн. Однако Министерство финансов предупреждает о возможных рисках внутреннего заимствования.

Национальный банк объясняет, что повышенный налог на прибыль может повлечь необходимость дополнительной докапитализации государственных банков. Без этого два из них (названия не разглашаются) могут не отвечать требованиям к капиталу.

В свою очередь, в МВФ заявили, что налоговые поступления в Украине должны существенно возрасти в 2025 году и в дальнейшем, чтобы обеспечить финансирование критически важных расходов, сохранить необходимые резервы и восстановить фискальную устойчивость. Для этого необходимо внедрять постоянные налоговые реформы и непрерывно работать над устранением возможностей уклонения от налогов, улучшением соблюдения налогового законодательства и борьбой с теневой экономикой в ​​соответствии с Национальной стратегией доходов (NRS).

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