В Украине граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за агрессии России, теперь могут воспользоваться правом на бесплатное жилье. Благотворительный фонд "Миссия HANSEN" реализует проект, предоставляющий возможность проживать в Киевской области до пяти лет, оплачивая только жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает миссия HANSEN в Украине. Программа, основанная американским предпринимателем Деллом Лоем Хансеном, помогает украинцам, потерявшим жилье из-за войны. Проживание предоставляется беженцам из следующих областей:
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Херсонская.
В рамках программы переселенцы могут выбрать одно из трех мест в Киевской области:
- Тарасовка - "Городок Хансена", где можно жить бесплатно до пяти лет, оплачивая только коммунальные услуги;
- Софиевская Борщаговка – многоквартирный дом со сроком проживания до пяти лет, с оплатой коммунальных услуг;
- Колонщина — "Чудо-Городок" для пожилых людей, где коммунальные услуги не нужно оплачивать.
Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на специальном портале или обратиться в благотворительные организации, сотрудничающие с фондом. Нужно указать:
- Фамилия, имя и отчество;
- Контактная информация (телефон, электронная почта);
- Фото семьи;
- Сведения о трудовой деятельности, доходах и причинах, по которым было потеряно жилье.
Также следует дать описание истории семьи с начала полномасштабной войны.
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