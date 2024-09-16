В Украине граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за агрессии России, теперь могут воспользоваться правом на бесплатное жилье. Благотворительный фонд "Миссия HANSEN" реализует проект, предоставляющий возможность проживать в Киевской области до пяти лет, оплачивая только жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает миссия HANSEN в Украине. Программа, основанная американским предпринимателем Деллом Лоем Хансеном, помогает украинцам, потерявшим жилье из-за войны. Проживание предоставляется беженцам из следующих областей:

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Сумская;

Херсонская.

В рамках программы переселенцы могут выбрать одно из трех мест в Киевской области:

Тарасовка - "Городок Хансена", где можно жить бесплатно до пяти лет, оплачивая только коммунальные услуги;

Софиевская Борщаговка – многоквартирный дом со сроком проживания до пяти лет, с оплатой коммунальных услуг;

Колонщина — "Чудо-Городок" для пожилых людей, где коммунальные услуги не нужно оплачивать.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на специальном портале или обратиться в благотворительные организации, сотрудничающие с фондом. Нужно указать:

Фамилия, имя и отчество;

Контактная информация (телефон, электронная почта);

Фото семьи;

Сведения о трудовой деятельности, доходах и причинах, по которым было потеряно жилье.

Также следует дать описание истории семьи с начала полномасштабной войны.