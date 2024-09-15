Особенно это важно на дорогах с множеством полос движения, где такие приборы помогают водителям и пешеходам лучше видеть автомобиль и избегать аварий.

В Украине водители могут быть оштрафованы за нарушение правил использования внешних приборов на автомобиле. В некоторых ситуациях им необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар даже днем.

Европейские исследования показали, что использование дневных ходовых огней или ближнего света фар может снизить риск ДТП на 5-15%. Это особенно важно на дорогах с большим количеством полос движения, где такие приборы помогают водителям и пешеходам лучше замечать автомобили и избегать аварий.

В Украине водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов в любое время суток, включая светлое время дня. В городах фары следует включать в темное время суток и туннелях.

Водителям колонн, общественного транспорта на выделенных полосах, перевозчикам детей, водителям широких транспортных средств (шириной более 2,6 метров), перевозчикам опасных грузов и буксующим автомобили нужно включать фары даже днем.

Также рекомендуется использовать световые приборы при плохой видимости, например во время непогоды.

За невыполнение этих требований предусмотрен штраф в размере 510 грн. Это касается ситуаций, когда водители не включают дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Такой же штраф применяется и при переоборудовании фар и фонарей с нарушением установленных стандартов.

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