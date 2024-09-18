В Украине пока не планируется отключение электроэнергии, однако энергетики обратились к гражданам с просьбой и предупредили, в какие часы не стоит включать мощные энергоприборы.
Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".
Энергетики просят украинцев воздержаться от использования мощных электроприборов с 16:00 до 22:00 из-за дефицита электрической энергии в это время.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00. Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", – отмечают в компании.
Министерство энергетики сообщает, что ситуация в энергосистеме остается стабильной, но продолжаются работы по ликвидации последствий российских атак. С октября 2022 года российская федерация совершила более 1000 атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.
Значительные повреждения, нанесенные масштабными атаками на энергетическую инфраструктуру, в том числе одной из самых больших атак 26 августа, продолжают усложнять функционирование системы. К тому же российские войска не прекращают ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.
"Сейчас идет масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду", – рассказали в Минэнерго.
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