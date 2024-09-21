Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения.

Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве за сотрудничество с РФ.

Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе СБУ.

Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения. Они помогали агрессору восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы, которые были значительно повреждены в результате атак украинских дронов.

По заказу России чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ. Общая стоимость этих «подрядов» составляла около полумиллиарда гривен, включая дистанционное сопровождение технологических процессов восстановления и модернизации.

В ходе обысков в офисах и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове были изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи, подтверждающие их сотрудничество с РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ выдвинули подозрение пяти задержанным должностным лицам по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Четверо из них уже находятся под стражей, а расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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