Пенсионеры в Украине могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет, при этом для каждого возраста установлена ​​своя норма стажа, необходимая для выхода на пенсию.

Об этом сообщили в ПФУ.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году нужно иметь не менее 31 года стажа. Для выхода на заслуженный отдых в 63 года необходимо иметь не менее 21 года стажа, а для 65 лет – 15 лет. С течением времени эти нормы будут расти, и к 2028 году показатели минимального стажа для 60 и 63 лет будут увеличены.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры могут получать повышенную выплату, если выходят на пенсию позже. В таких случаях основной размер пенсии растет на:

0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за достижением пенсионного возраста (если отсрочка не превышает 60 месяцев);

0,75%, если срок отсрочки превышает 60 месяцев.

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