Більшість пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тисячі гривень.

В Україні розмір пенсійних виплат визначається на основі страхового стажу та заробітної плати, яку особа отримувала протягом трудової діяльності. Відомо, яку пенсію можна очікувати на заслуженому відпочинку при зарплаті в 15 тисяч гривень.

Протягом останніх трьох місяців року середня пенсія в Україні зросла на 73 гривні і досягла 5,8 тисячі гривень. Для порівняння, на початку року середня пенсія складала 5,38 тисячі гривень, згідно з даними Пенсійного фонду.

При цьому приблизно 26% пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 3 тисячі гривень. Рівень пенсій варіюється по областях: найвищі виплати мають жителі Києва, а найнижчі — на Тернопільщині.

Більшість пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тисячі гривень. Для отримання такої пенсії з 35 роками стажу необхідно мати офіційну зарплату 67 тисяч гривень. Якщо стаж складає 25 років, зарплата має бути на рівні 94,44 тисячі гривень.

Для громадянина з 35 роками стажу та середньою заробітною платою в країні, пенсія становитиме близько 5,4 тисячі гривень.

За підрахунками, українці, які мають заробітну плату в 15 тисяч гривень і 35 років страхового стажу, можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4,22 тисячі гривень.

З урахуванням середньої зарплати в країні, яка становить 16,83 тисячі гривень, співвідношення заробітної плати в 15 тисяч гривень до середньої зарплати дорівнює 0,89.

Джерело: Oboz.ua.

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