Большинство пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч гривен, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тысяч гривен.

В Украине размер пенсионных выплат определяется на основе страхового стажа и заработной платы, которую лицо получало в течение трудовой деятельности. Известно, какую пенсию можно ожидать заслуженного отдыха при зарплате в 15 тысяч гривен.

За последние три месяца года средняя пенсия в Украине выросла на 73 гривны и достигла 5,8 тысячи гривен. Для сравнения, в начале года средняя пенсия составляла 5,38 тысяч гривен, согласно данным Пенсионного фонда.

При этом примерно 26% пенсионеров получают пенсию, не превышающую 3 тысяч гривен. Уровень пенсий варьируется по областям: самые высокие выплаты у жителей Киева, а самые низкие — в Тернопольской области.

Большинство пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч гривен, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тысяч гривен. Для получения такой пенсии с 35 годами стажа необходимо иметь официальную зарплату в 67 тысяч гривен. Если стаж составляет 25 лет, зарплата должна быть на уровне 94,44 тысяч гривен.

Для гражданина с 35 годами стажа и средней заработной платой в стране, пенсия будет составлять около 5,4 тысяч гривен.

По подсчетам, украинцы, имеющие заработную плату в 15 тысяч гривен и 35 лет страхового стажа, могут рассчитывать на пенсию в размере примерно 4,22 тысяч гривен.

С учетом средней зарплаты в стране, которая составляет 16,83 тысяч гривен, соотношение заработной платы в 15 тысяч гривен к средней зарплате равно 0,89.

Источник: Oboz.ua.

Последние новости в Украине:

Напомним, часть украинцев имеет пенсию в 23 тысячи.

Как сообщала Politeka, пенсионные правила усилят с 1 января 2025 года.

Также писала Politeka, в Украине изменят подход к коммуналке.