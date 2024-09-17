На сьогодні існує можливість легально придбати страховий стаж для виходу на пенсію, проте слід враховувати, що це може вимагати значних фінансових витрат.
У 2024 році вартість одного місяця страхового стажу становить 1 760 гривень. Отже, за один рік стажу доведеться сплатити 21 480 гривень, що перевищує середню місячну зарплату в Україні.
Пенсіонери мають можливість самостійно визначати частоту та розмір своїх внесків, які можуть бути сплачені як за себе, так і за інших осіб. Це робить можливість легального придбання страхового стажу актуальною для:
- Осіб, що проживають за межами України, але планують отримувати пенсію в Україні.
- Людей передпенсійного віку, які не мають достатнього страховогоз стажу для призначення пенсії.
- Осіб з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.
Нагадаємо, що більшість пенсіонерів в Україні наразі отримують виплати менше 3 тисяч гривень. Проте у 2024 році прогнозується значне підвищення пенсій. Міністерка Оксана Жолнович повідомила, що завдяки пенсійній реформі, зокрема впровадженню накопичувальної системи, виплати пенсіонерам суттєво зростуть.
Очікується, що вони можуть досягти близько 60% від середньої зарплати, тоді як наразі цей показник становить близько 30%. Крім того, у 2025 році можливе подальше зростання пенсій завдяки індексації.
Джерело: Урядовий портал.
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