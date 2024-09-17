Страховий стаж до пенсії – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та щомісяця сплачує страхові внески.

На сьогодні існує можливість легально придбати страховий стаж для виходу на пенсію, проте слід враховувати, що це може вимагати значних фінансових витрат.

У 2024 році вартість одного місяця страхового стажу становить 1 760 гривень. Отже, за один рік стажу доведеться сплатити 21 480 гривень, що перевищує середню місячну зарплату в Україні.

Пенсіонери мають можливість самостійно визначати частоту та розмір своїх внесків, які можуть бути сплачені як за себе, так і за інших осіб. Це робить можливість легального придбання страхового стажу актуальною для:

Осіб, що проживають за межами України, але планують отримувати пенсію в Україні.

Людей передпенсійного віку, які не мають достатнього страховогоз стажу для призначення пенсії.

Осіб з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що більшість пенсіонерів в Україні наразі отримують виплати менше 3 тисяч гривень. Проте у 2024 році прогнозується значне підвищення пенсій. Міністерка Оксана Жолнович повідомила, що завдяки пенсійній реформі, зокрема впровадженню накопичувальної системи, виплати пенсіонерам суттєво зростуть.

Очікується, що вони можуть досягти близько 60% від середньої зарплати, тоді як наразі цей показник становить близько 30%. Крім того, у 2025 році можливе подальше зростання пенсій завдяки індексації.

Джерело: Урядовий портал.

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