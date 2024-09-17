Страховой стаж к пенсии – это период, за который человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и ежемесячно платит страховые взносы.

На сегодняшний день существует возможность легально приобрести страховой стаж для выхода на пенсию - однако следует учитывать, что это может потребовать финансовых затрат.

В 2024 году стоимость одного месяца страхового стажа составляет 1760 гривен. Следовательно, за один год стажа придется заплатить 21 480 гривен, что превышает среднюю месячную зарплату в Украине.

Пенсионеры могут самостоятельно определять частоту и размер своих взносов, которые могут быть уплачены как за себя, так и за других лиц. Это делает возможность легального приобретения страхового стажа актуальной для:

Лица, проживающие за пределами Украины, но планируют получать пенсию в Украине.

Людей предпенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии.

Лиц с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить размер своей будущей пенсии.

Напомним, что большинство пенсионеров в Украине получают выплаты менее 3 тысяч гривен. Тем не менее, в 2024 году прогнозируется значительное повышение пенсий. Министр Оксана Жолнович сообщила, что благодаря пенсионной реформе, в частности внедрению накопительной системы, выплаты пенсионерам существенно возрастут.

Ожидается, что они могут достигнуть около 60% от средней зарплаты, в то время как этот показатель составляет около 30%. Кроме того, в 2025 году возможен дальнейший рост пенсий благодаря индексации.

Источник: Урядовий портал.

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