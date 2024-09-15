Пенсія деяких українців буде зменшена у вересні через штрафні санкції ПФУ.

Якщо людина не повідомить про своє працевлаштування, це може призвести до зменшення її пенсії. В Головному управлінні Пенсійного фонду України роз'яснили, в які терміни пенсіонер має повідомити про своє працевлаштування.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд України про працевлаштування протягом 10 днів.

У разі недотримання цієї вимоги пенсія може бути зменшена на 20 %. Це пояснюється тим, що пенсіонери, які продовжують працювати, можуть отримувати надбавки та доплати, які не призначені для працюючих осіб. Неправомірно нараховані суми будуть утримані з майбутньої пенсії.

"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ", – йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонер може повідомити Пенсійний фонд України про своє працевлаштування як особисто, звернувшись до сервісного центру фонду, так і через вебпортал електронних послуг.

Нагадаємо також, що пенсіонери, які працювали на певних посадах і мають необхідний трудовий стаж, можуть отримати одноразову допомогу, еквівалентну десяти місячним пенсійним виплатам.

Право на виплату мають працівники державних та комунальних установ за наявності страхового стажу: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

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