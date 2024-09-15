Если человек не сообщит о своем трудоустройстве, это может привести к уменьшению его пенсии. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины разъяснили, в какие сроки пенсионер должен сообщить о своем трудоустройстве.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве в течение 10 дней.

В случае несоблюдения этого требования пенсия может быть уменьшена на 20%. Это объясняется тем, что пенсионеры, которые продолжают работать, могут получать надбавки и доплаты, не предназначенные для работающих. Неправомерно начисленные суммы будут удержаны из будущей пенсии.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ", – говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионер может сообщить Пенсионному фонду Украины о своем трудоустройстве как лично, обратившись в сервисный центр фонда, так и через веб-портал электронных услуг.

Напомним также, что пенсионеры, работавшие на определенных должностях и имеющие необходимый трудовой стаж, могут получить единовременную помощь, эквивалентную десяти месячным пенсионным выплатам.

Право на выплату имеют работники государственных и коммунальных учреждений при страховом стаже: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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