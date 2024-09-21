YASNO помимо тарифов также предупреждает о возможных новых отключениях электроэнергии с октября из-за роста потребления.

С 1 июня 2024 г. в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию, но новые изменения ввели в компании-поставщику электроэнергии YASNO.

Об этом сообщили в компании-поставщике электроэнергии YASNO.

YASNO сообщает, что с новыми тарифами даже при потреблении более 100 киловатт-часов в месяц цена останется неизменной. Ранее потребители платили разные тарифы в зависимости от объема потребления — до 100 киловатт-часов или больше. Теперь стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час независимо от потребленного объема.

Единственным исключением является отопительный сезон. Абоненты с электрическими системами отопления, потребляющие до 2000 киловатт-часов, могут воспользоваться льготным тарифом в размере 2,64 гривны за киловатт-час.

Кроме того, YASNO предупреждает, что с октября могут быть введены новые отключения электроэнергии из-за роста потребления. Однако это не повлияет на общие суммы в платежках, поскольку объем потребления останется примерно стабильным, просто изменится в разное время суток.

Напомним, Европейская комиссия прогнозирует, что зима 2024 года в Украине может быть тяжелой из-за вероятных отключений электричества, однако ситуация не будет катастрофической.

По прогнозам, наиболее уязвимыми к перебоям с электроснабжением и отоплением станут крупные города, в частности, Киев, Харьков и Одесса, а также населенные пункты с централизованным отоплением.

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