Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники ДБР объявили о подозрении командиру воинской части из Днепропетровской области и директору частного предприятия, организовавших закупку некачественной военной одежды.

Об этом сообщили в ДБР .

Руководитель заключил соглашение с частной фирмой, которая, как показала экспертиза, занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив эту информацию, командир подписал контракт без тендера, предусмотрев 30% предоплаты от общей стоимости.

После внесения предоплаты часть получила лишь часть качественной одежды, в то время как на сумму почти 150 млн. гривен была поставлена ​​продукция, не соответствующая стандартам качества и ставившая под угрозу жизнь военнослужащих. Несмотря на осознание рисков, руководство части подписало все необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар.

Во время обысков у командира и предпринимателя были изъяты наличные деньги. Командир выдвинул подозрение за небрежное отношение к службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины), что может привести к наказанию до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Последние новости Украины:

Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.

Хищение на государственном предприятии: разоблачена новая коррупционная схема, чиновник растратил кругленькую сумму.



В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.