В полиции подтвердили, что такое событие действительно имело место – местная жительница обратилась к правоохранителям из-за нарушений.

В центре Тернополя группа пьяных мужчин устроила "концерт", выполняя российский шансон - собрание проходило на Театральной площади, недалеко от Аллеи Героев.

Свидетелем происшествия стала местная жительница Ольга Волкова. Полиция тем временем прокомментировала в произошедшем СМИ.

Тернополяне, проходя мимо, не обращали внимания на исполнение российских песен. Одна женщина вызвала полицию, но мужчины успели скрыться. Затем их разыскали и передали в территориальный центр комплектования (ТЦК). По словам Волковой, двое из задержанных были в розыске за уклонение от мобилизации, а у одного из "музыкантов" было уголовное прошлое.

В полиции подтвердили, что такое событие действительно имело место. Местная жительница обратилась к правоохранителям из-за нарушений. Хотя мужчины поначалу разошлись, полицейские все же смогли их найти.

На всех четырех составе административные протоколы по статье 173 – мелкое хулиганство. Двое из них были доставлены в ТЦК, а в отношении еще одного ведется следствие по факту кражи.

"Их было четверо. Все четыре доставлены в районный отдел полиции на Шевченко, 10. Установили этих лиц. Трое из них тернополяне, один житель города Харьков. Во время проверки личных данных выяснилось, что один из них разыскивается ТЦК по статье 210, то есть уклонение от мобилизации, один может идти служить, нет никаких препятствий, а двое имели инвалидность из них", - сообщил речной Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Источник: 20 хвилин.

Последние новости в Украине:

ТЦК мобилизовали мужчину, у которого "была бронь": военкомам пришлось объяснять скандальный инцидент.

Капитан ВСУ раскрыл, как военные относятся к восхвалениям гражданских мужчин.

В воинской части случайно застрелили бойца, жена обратилась в суд.