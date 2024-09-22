Правоохранители объяснили, что произошло и как доказательство – обнародовали запись из нагрудной камеры полицейского.

В соцсетях появилось видео, на котором полицейские и военнослужащие ТЦК задерживают мужчину, которого, по словам очевидцев, считают отцом-одиночкой, самостоятельно воспитывающей дочь.

В полиции объяснили обстоятельства инцидента.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как двое полицейских одевают наручники на лежащего на земле мужчину и вывозят его в участок. Задержание вызвало возмущение у собравшихся вокруг людей.

Местные СМИ сообщили, что задержанный самостоятельно воспитывает шестилетнюю дочь, дающую ему право на отсрочку от мобилизации. Кроме того, отмечалось, что мужчина работает сварщиком и помогал ремонтировать технику ВСУ.

В полиции прокомментировали инцидент, отметив, что он произошел 18 сентября. Задержанный сопротивлялся во время проверки своих военно-учетных документов, и выяснилось, что мужчина находился в розыске.

"Установлено, что мужчина не обновил свои данные и был в розыске. Он отказывался выполнять законные требования правоохранителей и пытался сбежать. В результате он был задержан и доставлен в Луцкий областной медицинский территориальный центр и службу правопорядка", — говорится в сообщении.

В полиции также напомнили, что во время военного положения правоохранители имеют право требовать у военнообязанных предоставления военно-учетного документа и документа, удостоверяющего личность.

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