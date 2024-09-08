Журналістка Ірина Гриб звернула увагу на критичний стан відділення гнійної хірургії Єврейської лікарні в Одесі, де лікуються герої війни.

Недавні зауваження військового медика Петра Коноплі щодо проблем харчування в Одесій психіатричній лікарні призвели до позитивних змін. "Навіть Олежа, відомий своєю любов’ю до російської ікри, відвідав лікарню, щоб перевірити ситуацію на місці, що підкреслює важливість покращення умов", - пише журналістка Ірина Гриб на своєму Телеграм-каналі.

Водночас, Ірина Гриб звертає увагу на відділення гнійної хірургії Єврейської лікарні в Одесі. Хоча медичний персонал тут працює на високому рівні, відділення в народі називають «бомжатник» через велику кількість маргінальних пацієнтів. У умовах повномасштабної війни тут лікуються багато героїв, що робить ситуацію ще більш критичною.

Нещодавно опубліковане відео лише частково відображає реальний стан речей, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти масштаби проблем. У міському управлінні охорони здоров'я підтвердили, що в жовтні 2024 року планується ремонт відділення гнійної хірургії.

"Однак ходять чутки, що Григор'єв давно хоче ліквідувати це відділення, що викликає занепокоєння серед місцевих жителів та медичних працівників", - зазначає журналістка.

Раніше Politeka писала про те, що бойовий медик Петро Конопля показав нелюдські умови у лікарні, де лікують військових.

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