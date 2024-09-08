У ДТЕК повідомили, що шахраї створили сайт, схожий на їхній офіційний сервіс, і намагаються імітувати домен. Кіберзлочинці можуть використовувати цей фальшивий ресурс для крадіжки персональних даних і подальшого заволодіння коштами жертв. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

"Виявлено фейковий домен. Кіберзлочинці можуть використовувати його для викрадення персональних даних або зараження вірусами ваших девайсів", – заявили в ДТЕК.

ДТЕК Київські Електромережі вже вжили всі необхідні заходи для вирішення проблеми, але просять громадян бути уважними. При переході за фейковим посиланням ви ризикуєте надати зловмисникам доступ до своєї конфіденційної інформації.

Щоб уникнути пасток кібершахраїв, дотримуйтесь наступних порад:

Перевіряйте адресу відправника. Переконайтеся, що домен є офіційним для ДТЕК Київські Електромережі. У підроблених листах адреса може відрізнятися навіть на один символ. Не завантажуйте вкладення і не переходьте за невідомими посиланнями. Не відкривайте файли від невідомих відправників у електронних листах, месенджерах або СМС. Перевіряйте підпис і реквізити відправника. Його ПІБ, посада та контактні дані повинні бути повними і відповідати діловій практиці. Перевіряйте дані отримувача і відповідність імені адресата тексту листа.

Це не єдина шахрайська схема. Раніше стало відомо, що українці почали отримувати електронні листи від невідомих кібершахраїв, які видають себе за представників Державної податкової служби (ДПС). У таких листах шахраї пропонують завантажити та відкрити файли, які можуть заразити комп'ютери вірусами.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть платити лише 25% за комуналку.

Як повідомляла Politeka, вартість водопостачання для деяких абонентів зросла.

Також Politeka писала, що українці можуть отримати неправильні рахунки.