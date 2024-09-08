На кадрах, що поширюють у мережі видно, як чоловік у військовій формі нападає на цивільного.

Харківський територіальний центр комплектування (ТЦК) прокоментував резонансний випадок побиття чоловіка, що привернув увагу омбудсмана Дмитра Лубінця. Відео, яке розповсюджується в мережі, зафіксувало, як особа у військовій формі агресивно нападає на цивільного.

У відомстві зазначили, що співробітника спровокували, але це не виправдовує його агресивних дій. Харківський та Салтиківський ТЦК рішуче засуджують поведінку військовослужбовця та відсторонюють його від виконання обов'язків на період розслідування.

Відомство також повідомило, що після розголосу інциденту в мережі було встановлено, що конфлікт відбувся між військовослужбовцями та двома цивільними особами.

"Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця", — йдеться у повідомлені.

Для врегулювання конфлікту та проведення адміністративного затримання працівники ТЦК викликали поліцію. Після цього громадянина доставили до відомства для перевірки особистих даних, де виявилося, що один із чоловіків є військовозобов’язаним і отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Незважаючи на це, командування ТЦК рішуче засуджує поведінку військовослужбовця, який відреагував на провокацію.

Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.

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