Слідство встановило, що він застосовував фізичну силу щодо дев’яти курсантів, завдаючи ударів по голові та інших частинах тіла.

Колишнього начальника курсу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові звинувачують у фізичному насильстві та приниженні курсантів. Про це повідомили у ДБР.

За інформацією відомства, офіцер протягом майже двох років жорстоко бив і принижував курсантів, намагаючись нав'язати їм дисципліну і порядок. Інциденти мали місце як на території академії у Львові, так і в казармах одного з сіл області.

Офіцер настільки залякав курсантів, що вони мовчки переносили всі знущання і не наважувалися розповідати про них ні батькам, ні психологам. Слідство встановило, що він застосовував фізичну силу щодо дев’яти курсантів, завдаючи ударів по голові та інших частинах тіла.

Окрім ударів руками, він використовував приклад зброї та ремінь. Невдоволення офіцера могли викликати навіть незначні порушення, такі як недбало складені речі, помилки в журналі, повільне заповнення документів або видача зброї. Один з курсантів був змушений їсти цигарки перед усім курсом як покарання за спізнення на шикування через куріння.

Про жорстокі методи виховання стало відомо лише у березні цього року, коли один з курсантів, який був свідком зловживань, звернувся до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було відкрито кримінальне провадження.

Суд обрав для офіцера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відповідач сплатив заставу в розмірі 908,4 тисяч гривень.

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