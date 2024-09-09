В Одесі сталася штовханина між жінкою та ТЦК - у відомстві вже прокоментували скандальний інцидент.

Представник ТЦК в Одесі штовхнув жінку на землю. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вона намагалася врятувати свого чоловіка начебто від мобілізації. Представники ТЦК на своїй сторінці в соцмережі розкрили подробиці цього скандального інциденту.

Біля будівлі збірного пункту міста Одеси стався конфлікт між жінкою та працівниками ТЦК. На відео, яке облетіло мережу, видно бійку між жінкою та працівниками ТЦК. В якусь мить жінку штовхнули на землю. В бійку втрутилась поліція. Хто розпочав конфлікт та чому він стався на відео не зафіксовано.

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що жінка сама свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК.

Військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд поліції. По приїзду поліції жінка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту.

"Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", - додали в ТЦК.

Останні новини України:

Нагадаємо, українка нажилась на пожертвах для ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, український поліцейський допоміг рф атакувати ЗСУ.

Також писала Politeka, українка може отримати довічний термін.