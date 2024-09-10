Пенсійна реформа також спрямована на усунення проблеми старіння пенсій, що існує в Україні.

Пенсійна реформа буде розглянута депутатами Верховної Ради до кінця 2024 року. Впровадження накопичувального рівня має на меті забезпечити заміщення 60% заробітку у майбутньому.

Про це в інтерв'ю ЗМІ розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Пенсійна реформа також спрямована на усунення проблеми застарівання пенсій. Українцям будуть нараховувати бали, які враховуватимуть стаж та розмір заробітної плати.

"Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою – змінами й в наявну солідарну систему, й обов'язковою накопичувальною системою. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку", — повідомила Жолнович.

Вона також зазначила, що нова пенсійна система не буде додатково обтяжувати роботодавців і буде повністю цифровізованою.

"У ній будуть два компоненти: час, який ти працював, і внески, які ти сплачував. Все це трансформуватиметься в бали. І кожен бачитиме у своєму пенсійному кабінеті, скільки балів у нього є. Кожен рік бали трансформуватимуться у відсоток від середньої зарплати в Україні", — пояснила Жолнович.

Нагадаємо, проблеми з пенсіями для старших вікових груп дійсно існують. Пенсії швидко втрачають свою актуальність. Більшість українців отримує пенсію за єдиною формулою: середню зарплату за останні три роки (13 559,41 грн) множать на стаж в роках, 1% та співвідношення власної зарплати до середньої. Цього року українець із 35 роками стажу отримує пенсію в розмірі 4745 грн.

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