ПриватБанк може заблокувати рахунки під час виведення депозитів та під час фінансових перевірок.

Пенсіонер, який проживає на тимчасово окупованій території Луганської області, зіштовхнувся з проблемою: "ПриватБанк" заблокував його пенсійну картку. Фінустанова порадила йому приїхати на територію, підконтрольну Україні, для вирішення питання.

Про це повідомляє портал "Мінфін".

Пенсіонер з Луганської області виявив, що його пенсійний рахунок у "ПриватБанку" разом із грошима був заблокований без будь-яких пояснень з боку банку. Крім того, він втратив доступ до додатку "Приват24".

Він також спілкувався у чат боті з оператором "ПриватБанку", йому оператор заявив, що чоловікові буде направлено лист за місцем реєстрації.

"Це зовсім якесь знущання, тому що відповідно данних в банкі я зареєстрований в Луганській області і на даний час тут і мешкаю. Цікаво як мені цей лист сюди буде доставлено. Оператор "ПриватБанку" відповів, що банком прийнято рішення про розірвання договору та закриття поточних рахунків і що треба звернутися в "ПриватБанк" з заявою на переведення коштів на рахунок відкритий в іншому банку. У мене немає можливості виїхати на підконтрольну територію України, щоб написати заяву про переказ грошей в відділенні "ПриватБанку". Як повернути мої пенсійні гроші?" — скаржиться пенсіонер.

Чоловіку в "ПриватБанку" порадили звернутися до консультантів через особисті повідомлення на порталі, щоб отримати детальні роз'яснення щодо заблокованого рахунку.

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