Співробітника Національного банку України підозрюють у продажу понад 16 гектарів землі на Київщині, що спричинило збитки для державного бюджету на суму майже 6 мільйонів гривень. Наразі посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції у Києві.

Відповідно до повідомлень, посадовцеві було доручено контролювати та перевіряти вартість рухомого і нерухомого майна, яке подається для погодження колегіальним органам НБУ перед продажем.

У 2022 році, під час продажу двох земельних ділянок у Київській області площею 6,8 та 9,5 гектара, посадовець не здійснив належного контролю та не перевірив їхню реальну ринкову вартість. Внаслідок цього земельні ділянки були продані на електронному аукціоні з великими збитками для держбюджету, що склали близько 6 мільйонів гривень, згідно з висновками проведеної судово-економічної експертизи, як повідомила Нацполіція.

Злочин був викритий слідчими поліції Києва на основі матеріалів службового розслідування служби безпеки НБУ.

Наразі співробітнику Національного банку України пред'явлено підозру у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків для державних інтересів, охоронюваних законом (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і великий штраф.

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