Клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився на втрату заробітної плати, яка зникла з його картки. Гроші були списані банкоматом, але не були видані. Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" у своєму зверненні до банку повідомив про негативний досвід користування послугами "ПриватБанку". Він зазначив, що змушений користуватися послугами цього державного банку через вимоги роботодавця, адже зарплата надходить тільки на картки "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанку" пояснив, що одразу знімає гроші з картки та переказує їх на іншу, але стикається з труднощами через мінімальну взаємодію з банком.

Він розповів, що намагався зняти заробітну плату, але під час відключення електроенергії "ПриватБанк" списав гроші з рахунку, проте не видав їх. Коли клієнт спробував вирішити проблему, він зіткнувся з відсутністю оперативної підтримки з боку банку.

"Написав в онлайн-чат — спочатку думав, що там теж боти відповідають, але це була жива людина (алілуйя), сказала, що моя заявка прийнята на розгляд і цей процес може тривати до 14 днів. Це все, що вам потрібно знати про оперативність вирішення проблем у цьому банку. Щиро не розумію людей, які працюють у цій конторі, а також не розумію тих, хто користується послугами цього банку добровільно", — повідомив обурений клієнт.

Останні новини України:

Нагадаємо, ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

Як писала Politeka, "ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

Також Politeka повідомляла, ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.