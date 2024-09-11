В Україні офіційно вводять нову професію – демінер. Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт для цієї спеціальності, що відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards). Вже зараз доступні високооплачувані вакансії для демінерів-саперів як у військовому, так і в цивільному секторі.

Про появу нової професії повідомили в Мінекономіки.

В Україні офіційно затверджено нову професію – "Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)".

До цього часу оператори змушені були самостійно навчати фахівців для гуманітарного розмінування за власними програмами. Наявність професійного стандарту встановлює єдині правила для всіх і значно розширює можливості для навчання демінерів. Після затвердження стандарту планується ряд заходів для легалізації нової професії.

Також буде розроблено освітній стандарт на основі професійного стандарту, що дозволить випускати дипломованих демінерів після акредитації від Міністерства освіти і науки.

Розроблений стандарт передбачає п’ять рівнів підготовки для спеціалістів. Зокрема:

Базовий рівень дозволяє залучати фахівця до нетехнічного обстеження.

Наступний рівень дає змогу проводити технічне обстеження.

Далі – розмінування територій, будівель тощо.

На сьогодні на ринку є безліч вакансій для демінерів, не лише у військовій сфері. Вакансії добре оплачуються, і деякі компанії, за даними великого кадрового порталу, пропонують зарплату від 30 000 до 60 000 гривень.

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