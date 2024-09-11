З огляду на небезпечний характер такого явища, автори законопроєкту пропонують штрафувати порушників на 8 500 гривень на перший раз і на 17 000 гривень у разі повторного порушення.

На українських водіїв може чекати новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді наразі розглядають законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифт у населених пунктах.

Законодавці звернули увагу на зростання випадків дрифту на стоянках, площах і проїжджих частинах в Україні, коли "стрітрейсери" демонструють можливості своїх автомобілів. Таке поведінка порушує громадський порядок і загрожує безпеці дорожнього руху, адже водій може втратити контроль над машиною, що може призвести до травмування пішоходів або аварій з іншими транспортними засобами.

З огляду на небезпеку таких дій, автори законопроєкту пропонують штрафувати порушників на 8 500 гривень за перше порушення і на 17 000 гривень за повторне. Очікується, що документ буде прийнято за основу найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту.

Сума штрафу за безквитковий проїзд в Україні залежить від типу транспорту та вартості проїзду:

У поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення штраф становить 10-кратний розмір вартості проїзду.

У міському транспорті — 20-кратний розмір вартості проїзду.

В автобусах приміського або внутрішнього районного сполучення — 10-кратний розмір вартості проїзду.

В автобусах міжміського та міжнародного сполучення, а також у міжміському електротранспорті — 10-кратний розмір вартості проїзду.

На суднах морського та внутрішнього водного транспорту — 5-кратний розмір вартості проїзду.

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