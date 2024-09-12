За порушення комендантської години відповідальність можуть застосовувати не лише поліцейські, а й нацгвардійці.

З початком повномасштабної війни в Україні була введена комендантська година. Це передбачає заборону перебування на вулиці або в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у визначені години доби.

Юрист Володимир Романчук повідомив, які штрафи загрожують українцям за порушення комендантської години.

Згідно з інформацією юриста, в Україні за порушення комендантської години передбачено штраф у межах від 170 до 510 гривень.

Крім того, до порушників можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб. Штрафи можуть виписувати не лише поліцейські, але й інші представники комендантського патруля.

Юрист також зазначив, що під час порушення комендантської години відповідальність можуть застосовувати не лише поліцейські, але й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона, а також інші правоохоронці чи представники ЗСУ, які задіяні в охороні громадського порядку.

Наразі комендантський патруль має право:

Затримувати і доставляти порушників до підрозділів Нацполіції

Перевіряти документи

Встановлювати причини перебування порушника на вулиці

Оглядати речі чи транспортні засоби

Застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби, якщо це необхідно.

Нещодавно Верховна Рада розглядала законопроєкт про підвищені штрафи за порушення комендантської години. Порушення комендантської години мало каратися штрафом у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень. Але депутати так і не ухвалили законопроєкт №10195 у другому читанні.

Джерело: Факти ICTV.

Останні новини України:

Нагадаємо, українців карають штрафами за псування майна у будинку.

Як повідомляла Politeka, нардепи вигадали новий штраф для українців.

Також писала Politeka, пенсійний фонд накладає штрафи на пенсіонерів.