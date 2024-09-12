З початком повномасштабної війни в Україні була введена комендантська година. Це передбачає заборону перебування на вулиці або в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у визначені години доби.
Юрист Володимир Романчук повідомив, які штрафи загрожують українцям за порушення комендантської години.
Згідно з інформацією юриста, в Україні за порушення комендантської години передбачено штраф у межах від 170 до 510 гривень.
Крім того, до порушників можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб. Штрафи можуть виписувати не лише поліцейські, але й інші представники комендантського патруля.
Юрист також зазначив, що під час порушення комендантської години відповідальність можуть застосовувати не лише поліцейські, але й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона, а також інші правоохоронці чи представники ЗСУ, які задіяні в охороні громадського порядку.
Наразі комендантський патруль має право:
- Затримувати і доставляти порушників до підрозділів Нацполіції
- Перевіряти документи
- Встановлювати причини перебування порушника на вулиці
- Оглядати речі чи транспортні засоби
- Застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби, якщо це необхідно.
Нещодавно Верховна Рада розглядала законопроєкт про підвищені штрафи за порушення комендантської години. Порушення комендантської години мало каратися штрафом у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень. Але депутати так і не ухвалили законопроєкт №10195 у другому читанні.
Джерело: Факти ICTV.
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