Громадська організація запрошує українців отримати грошову допомогу та теплі набори на зиму. Зокрема, громадська організація Fights for Rights оголосила про надання нової грошової допомоги та теплих гуманітарних наборів для людей з інвалідністю в двох областях.

Так, громадська організація Fights for Rights надає людям з інвалідністю з Донецької та Харківської областей грошову допомогу у розмірі 3700 гривень, а також теплі гуманітарні набори. До складу наборів входять термос, ліхтарик, шкарпетки, рушники, постільна білизна та інші корисні речі. Окрім того, організація забезпечує інвалідними візками та іншими допоміжними засобами.

Для реєстрації на отримання грошових виплат та іншої допомоги потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням. Разом з анкетою потрібно буде завантажити: копію довідки ВПО та довідку МСЕК. У разі схвалення заявки представники організації самі зв'яжуться з вами.

Нагадаємо також, що жителям дев’яти областей України доступна нова грошова допомога від УВБК ООН.

На грошову допомогу у розмірі 21 тисяч гривень можуть претендувати жителі Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей, які:

проживають у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Росією або лінії зіткнення (на момент подання заяви);

проживають на територіях активних бойових дій згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

проживають на територіях можливих бойових дій згідно зі списками Мінреінтеграції.

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