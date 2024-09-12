Згідно з останніми змінами у законодавстві України, українці можуть отримати значні штрафи навіть за порушення.

В Україні поліція щорічно виявляє численні випадки, коли водії сідають за кермо, незважаючи на те, що суд позбавив їх водійських прав. Таке правопорушення передбачає значний штраф і може призвести до серйозних додаткових санкцій. Українцям розповіли, за яке порушення можуть оштрафувати на 40 800 гривень.

В Україні відповідальність за керування транспортним засобом без водійського посвідчення регулюється статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання застосовується у випадках, коли водій керує автомобілем без необхідних документів (водійських прав, техпаспорта чи страховки) або не надає їх правоохоронцям. Також це стосується водіїв, які тимчасово обмежені в праві керування, позбавлені водійських прав або повторно порушили правила протягом року.

За керування транспортним засобом без водійського посвідчення або інших необхідних документів водій отримує штраф у розмірі 425 грн. Якщо ж водій взагалі не має водійського посвідчення, штраф становить 3 400 грн.

Якщо водій, позбавлений судом водійського посвідчення, знову сідає за кермо, штраф складає 20 400 грн. За повторне правопорушення протягом року штраф зростає до 40 800 грн, а також передбачено позбавлення водійського посвідчення на термін від 5 до 7 років. Додатково можуть бути накладені санкції у вигляді вилучення автомобіля, залежно від тяжкості правопорушення.

Джерело: goloskarpat.info

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