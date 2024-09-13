На дорогах часто можна зустріти ситуації, коли пішоходи, не усвідомлюючи потенційних ризиків, наражають себе на небезпеку. Багато хто вважає, що закон завжди їх захищає, проте це не зовсім так.

Безвідповідальна поведінка на дорозі може мати серйозні наслідки. Відомо, що пішоходам загрожують певні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює штрафи для пішоходів за порушення.

Правила дорожнього руху чітко регламентують поведінку пішоходів на дорозі. Ось основні правила, які слід знати:

Переходити дорогу лише в дозволених місцях : Використовуйте пішохідні переходи, підземні та надземні переходи, перехрестя тротуарів або узбіччя – це безпечні місця для переходу дороги.

Переконатися в відсутності небезпеки : Перед тим, як вийти на проїжджу частину, впевніться, що всі автомобілі зупинилися і пропускають вас. Не слід раптово виходити на дорогу, навіть якщо світлофор показує зелений сигнал.

Дотримуватися правил на нерегульованих переходах: На нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу, проте водії зобов'язані знижувати швидкість або зупинятися, щоб пропустити пішоходів.

Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Зокрема, штрафуються пішоходи, які ігнорують сигнали регулювання, переходять дорогу в недозволених місцях або перед наближаючим транспортом. За такі порушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Якщо пішохід перебуває в стані сп'яніння, штраф збільшується до 680 гривень.

У разі, якщо порушення пішохода спричинило аварійну ситуацію, можливий штраф у розмірі 850 гривень або призначення громадських робіт тривалістю від 20 до 40 годин. Таке рішення приймає суд, а не поліцейський.

Окрім того, порушник зобов'язаний сплатити судовий збір, який у 2024 році становить 605,60 гривень.

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