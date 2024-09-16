Цієї зими відключення електрики в Україні майже неминучі. Навіть якщо російські війська не здійснюватимуть нових масштабних атак, холодна погода все одно може змусити ввести обмеження.

Таку думку висловив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє "Європейська правда". За його словами, за відсутності нових масштабних обстрілів ситуація з електропостачанням може бути стабільною у вересні та жовтні, але взимку все зміниться.

"Я б орієнтувався на грудень. У листопаді починається опалювальний сезон, але тоді може не бути морозів. Проте саме холодна погода стане тим фактором, який вимагатиме введення обмежень на електроспоживання," — зазначив він. Кудрицький підкреслив, що єдиний варіант уникнути відключень — це тепла зима з температурою від +5 до +15 градусів та відсутністю нових обстрілів. Однак такий сценарій виглядає лише теоретичним.

"У холодні періоди, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть виконані, відключення все одно відбуватимуться," — додав ексочільник "Укренерго".

Нещодавно Центр протидії дезінформації передбачив, що взимку цього року електрика може бути доступною у кращому разі 12 годин на добу, а за найгіршого сценарію — лише 4 години. Кудрицький не прокоментував цей прогноз, але висловив надію на більш позитивний сценарій.

"Мені більше імпонує прогноз міністра Галущенка, який вважає, що без масштабних обстрілів відключень взагалі не буде. Я теж сподіваюся на зиму без відключень," — наголосив Кудрицький.

При цьому він вважає, що в окремі періоди зими відключень все ж можна уникнути.

"Мій прогноз середній. У теплі періоди, коли температура буде вищою за 0, ми можемо обійтися без відключень, якщо не буде проблем з об'єктами генерації. Але якщо настане сильний холод із середньою температурою, наприклад, -10 градусів, покрити дефіцит буде важко," — підсумував Кудрицький.