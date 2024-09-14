У Верховній Раді зареєстрували черговий законопроект щодо підвищення податків, про що повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Міжнародний валютний фонд закликав Україну збільшувати податки з 2025 року. Тим часом законопроєкт про значне підвищення податків в Україні готують до повторного розгляду на першому читанні. Однією з основних проблем стало питання оподаткування прибутків банків: депутати пропонують ввести підвищену податкову ставку, тоді як Міністерство фінансів та Національний банк виступають категорично проти цього кроку.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"За банками буде непроста ситуація. Виступили проти Нацбанк та Мінфіну (з посиланням на МВФ), але у дуже категоричній формі виступили за податок депутати (переважно з коаліції). Тому поки що ймовірність, що його врахують у доопрацьованій версії, дуже велика", — зазначив депутат.

Якщо до законопроєкту додадуть пункт про оподаткування банків, то при ухваленні цей крок може збільшити надходження до державного бюджету в 2024 році з 30 млрд грн до 57 млрд грн. Однак Міністерство фінансів попереджає про можливі ризики внутрішнього запозичення.

Національний банк пояснює, що підвищений податок на прибуток може спричинити необхідність додаткової докапіталізації державних банків. Без цього два з них (назви не розголошуються) можуть не відповідати вимогам до капіталу.

В свою чергу у МВФ заявили, що податкові надходження в Україні мають суттєво зрости в 2025 році та в подальшому, щоб забезпечити фінансування критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стійкість. Для цього потрібно впроваджувати постійні податкові реформи та безперервно працювати над усуненням можливостей для ухилення від податків, покращенням дотримання податкового законодавства та боротьбою з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (NRS).

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